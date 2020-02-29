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ФУТБОЛ. Турция. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
1423
29-е февраля
не начался
ОсманлыспорКарагюмрюк
Основное время
2,50
3,30
2,60
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
16:30
6272
29-е февраля
не начался
ЭскишехирспорАкхисар Беледиеспор
Основное время
4,70
3,85
1,62
1,80
2.50
1,94
2,55
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
19:00
4597
29-е февраля
не начался
Адана ДемирспорХатайспор
Основное время
2,41
3,25
2,70
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,42
14:00
7691
1-е марта
не начался
ББ ЭрзурумспорМенемен Беледиеспор
Основное время
1,40
4,40
6,80
1,80
2.50
1,94
2,50
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
14:00
7700
1-е марта
не начался
УмраниеспорБурсаспор
Основное время
2,43
3,25
2,70
1,76
2.50
1,99
2,45
2.00
1,51
1,40
3.00
2,80
16:30
7570
1-е марта
не начался
ИстанбулспорАданаспор
Основное время
1,57
3,95
5,00
1,89
2.50
1,85
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
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