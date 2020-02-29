Моя линия
ФУТБОЛ. Турция. 1-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,50
3,30
2,60
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
4,70
3,85
1,62
1,80
2.50
1,94
2,55
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,41
3,25
2,70
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,42
1-е марта
не начался
Основное время
1,40
4,40
6,80
1,80
2.50
1,94
2,50
2.00
1,48
1,43
3.00
2,70
1-е марта
не начался
Основное время
2,43
3,25
2,70
1,76
2.50
1,99
2,45
2.00
1,51
1,40
3.00
2,80
1-е марта
не начался
Основное время
1,57
3,95
5,00
1,89
2.50
1,85
1,50
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42