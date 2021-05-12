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ФУТБОЛ. Турция. 1-я лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
142
47 мин., 2-й тайм
Фатих Карагумрюк (мол)Бешикташ (мол)
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