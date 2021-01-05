V-Sport - Футбол 24/7V-Sport - Баскетбол 24/7
Избранное
LIVE66
Видео
21
Скоро
Популярное249АПЛ20Англия. Кубок лиги7Примера19Серия A32Бундеслига19Лига 129Российская Премьер-Лига52ЧМ-2021. До 20 лет. Плей-офф. Канада8КХЛ47NBA. Регулярный чемпионат11Евролига. Мужчины3Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
League of Legends
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Смешанные единоборства
Снукер
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Танзания. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
244
79 мин., 2-й тайм
КМЦЛипули
00
10
10
Основное время
1,05
8,50
51
1,52
1.50
2,43
1,09
2.00
6,60
1,05
2.50
8,50
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию21
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru