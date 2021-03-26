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ФУТБОЛ. Таиланд. Университетская лигаОсновная линия

Победитель1X2
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09:05
221
90 мин., 2-й тайм
Силлакорн (унив)Касем Бундит (унив)
00
00
11
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