Избранное
LIVE102
Видео
30
Скоро
Популярное362Российская Премьер-Лига56Лига чемпионов УЕФА. Квалификация21Лига Европы УЕФА. Квалификация21Германия. Суперкубок. Мюнхен5АПЛ20Бундеслига19Примера28Серия A29Лига 111КХЛ23Ролан Гаррос. Мужчины63Ролан Гаррос. Женщины64NBA. Плей-офф. Орландо1Лига Про. Мужчины. Зал А41
Моя линия
Острая линия
Футбол22
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. Таиланд. ФА КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
11:30
231
67 мин., 2-й тайм
БангкокРои Эт 2018
20
20
40
Основное время
1,71
5.00
2,06
2,63
4.50
1,45
1,32
5.50
3,20
11:30
264
67 мин., 2-й тайм
Каласин Чайяпхум Юнайтед
00
10
10
Основное время
1,40
3,75
10,00
1,68
2.00
2,11
2,54
1.50
1,48
1,32
2.50
3,20
11:30
344
68 мин., 2-й тайм
КампхэнгпхетТехноголический институт Айотая
10
20
30
Заключение пари временно недоступно
11:30
346
67 мин., 2-й тайм
КантхараромКхонкэн
11
01
12
Основное время
26
6,50
1,11
2,06
4.00
1,71
1,48
4.50
2,54
3,09
3.50
1,34
11:30
349
58 мин., 2-й тайм
Кох КвангЧианграй Сити
01
00
01
Основное время
12,00
4,50
1,29
2,25
2.00
1,60
1,54
2.50
2,38
3,20
1.50
1,32
11:30
351
68 мин., 2-й тайм
КрабиСамутсонгкхрам
30
22
52
Основное время
1,68
8.50
2,11
2,81
8.00
1,40
1,27
9.00
3,54
11:30
348
67 мин., 2-й тайм
Кхонкэн МординдангСисакет
10
01
11
Основное время
6,50
2,20
2,10
1,74
3.00
2,02
2,70
2.50
1,43
1,34
3.50
3,09
11:30
354
67 мин., 2-й тайм
Маеджо ЮнайтедПаттайя Дискавери Юнайтед
11
01
12
Заключение пари временно недоступно
11:30
359
66 мин., 2-й тайм
Муангкан ЮнайтедАидин Спорт
20
30
50
Основное время
1,87
6.50
1,87
1,38
7.00
2,90
3,20
6.00
1,32
11:30
360
61 мин., 2-й тайм
Накхон Ратчасима ЮнайтедЛампхун Уорриор
12
00
12
Основное время
11,00
4,00
1,33
2,11
4.00
1,68
1,48
4.50
2,54
3,09
3.50
1,34
Показать ещё
из 12событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию30
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru