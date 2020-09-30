1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Таиланд. ФА КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
67 мин., 2-й тайм
БангкокРои Эт 2018
20
20
40
Основное время
—
1,71
5.00
2,06
2,63
4.50
1,45
1,32
5.50
3,20
67 мин., 2-й тайм
Каласин Чайяпхум Юнайтед
00
10
10
Основное время
1,40
3,75
10,00
1,68
2.00
2,11
2,54
1.50
1,48
1,32
2.50
3,20
68 мин., 2-й тайм
Заключение пари временно недоступно
67 мин., 2-й тайм
КантхараромКхонкэн
11
01
12
Основное время
26
6,50
1,11
2,06
4.00
1,71
1,48
4.50
2,54
3,09
3.50
1,34
58 мин., 2-й тайм
Кох КвангЧианграй Сити
01
00
01
Основное время
12,00
4,50
1,29
2,25
2.00
1,60
1,54
2.50
2,38
3,20
1.50
1,32
68 мин., 2-й тайм
КрабиСамутсонгкхрам
30
22
52
Основное время
—
1,68
8.50
2,11
2,81
8.00
1,40
1,27
9.00
3,54
67 мин., 2-й тайм
Основное время
6,50
2,20
2,10
1,74
3.00
2,02
2,70
2.50
1,43
1,34
3.50
3,09
67 мин., 2-й тайм
Заключение пари временно недоступно
66 мин., 2-й тайм
Основное время
—
1,87
6.50
1,87
1,38
7.00
2,90
3,20
6.00
1,32
61 мин., 2-й тайм
Основное время
11,00
4,00
1,33
2,11
4.00
1,68
1,48
4.50
2,54
3,09
3.50
1,34
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