LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
Лотерея LIVE
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
24/7 Лотерея
24/7 Лотерея
Избранное
LIVE
68
Видео
16
Скоро
Популярное
256
Лига наций УЕФА. Лига А
65
Лига наций УЕФА. Лига B
35
Российская Премьер-Лига
57
КХЛ
64
Итоговый чемпионат. Лондон. Великобритания
28
Евролига. Мужчины
5
Лига Про. Мужчины. Зал А4
1
Лига Про. Мужчины. Зал А5
1
Моя линия
Футбол
1
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
Американский футбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Футзал
Хоккей с мячом
1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Таиланд. 1-й дивизион. Женщины
Основная линия
Победитель
1
X
2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
12:00
343
45 мин.,
Перерыв
Чонбури (ж)
Накхон Си (ж)
3
0
3
0
Основное время
—
2,11
5.00
1,68
1,60
5.50
2,25
2,81
4.50
1,40
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
16
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru