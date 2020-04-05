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ФУТБОЛ. Таджикистан. Высшая лигаОсновная линия
Победитель1X2
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5-е апреля
не начался
Основное время
2,32
3,15
2,90
2,05
2.50
1,72
1,64
3.00
2,17
1,43
3.50
2,70
5-е апреля
не начался
Основное время
1,99
3,30
3,50
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,42
5-е апреля
не начался
Основное время
2,25
3,10
3,10
1,77
2.50
1,98
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
8-е апреля
не начался
Основное время
6,60
4,80
1,37
1,72
3.50
2,05
2,18
3.00
1,64
2,70
2.50
1,43
ФУТБОЛ. Таджикистан. СуперкубокОсновная линия
Победитель1X2
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4-е апреля
не начался
Основное время
1,52
4,00
5,40
1,68
3.00
2,11
2,12
2.50
1,67
1,45
3.50
2,65