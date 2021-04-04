LIVE
VIP
МАТЧ-ЦЕНТР
АКЦИИ
Видеотрансляции
Новости
Информация
Результаты
Компания
Вход на сайт
Зарегистрироваться
Избранное
LIVE
229
Видео
85
Скоро
Популярное
291
Российская Премьер-Лига
33
Россия. Кубок
5
Лига чемпионов УЕФА
17
Лига Европы УЕФА
5
АПЛ
43
Примера
22
Испания. Кубок
5
Серия A
26
Бундеслига
24
Лига 1
40
КХЛ. Плей-офф
8
NHL
44
ATP. Майами. США
2
WTA. Майами. США
2
NBA. Регулярный чемпионат
11
Евролига. Мужчины
2
Лига Про. Мужчины. Зал А4
2
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Снукер
Формула 1
1000
Моя линия
ФУТБОЛ. США. Visit Tucson Sun Cup
Основная линия
Победитель
1
X
2
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
Тотал
Меньше
Тотал
Больше
21:00
2723
3-е апреля
Спортинг Канзас Сити
Лос Анджелес Гэлэкси
Основное время
1,98
3,60
3,25
—
—
—
03:00
3673
4-е апреля
Колорадо Рэпидз
Реал Солт Лэйк
Основное время
2,29
3,50
2,70
—
—
—
Служба поддержки
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системы
Правила приема ставок и выплаты выигрышей
Партнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 года
Лауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию
85
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система
На каждое пари
1000
3000
5000
10000
—
+
Пари:
0
Общая сумма:
0,00
Возм. выигрыш:
0,00
Заключить пари
Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент
Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Проверить пари
Мобильные приложения
iOS
Android
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55
звонок бесплатный
info@ligastavok.ru