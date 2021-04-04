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ФУТБОЛ. США. Visit Tucson Sun CupОсновная линия

Победитель1X2
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21:00
2723
3-е апреля
Спортинг Канзас СитиЛос Анджелес Гэлэкси
Основное время
1,98
3,60
3,25
03:00
3673
4-е апреля
Колорадо РэпидзРеал Солт Лэйк
Основное время
2,29
3,50
2,70
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