Избранное
LIVE21
Видео
8
Скоро
Популярное243Российская Премьер-Лига27Лига чемпионов УЕФА1Лига Европы УЕФА1АПЛ31Примера30Серия A21Бундеслига22Лига 124Евротур. Чехия16NHL41ATP. Мадрид. Испания8WTA. Мадрид. Испания2NBA. Регулярный чемпионат15Лига Ставок - Чемпионат России2Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51
Моя линия
Футбол
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
MMA
Австралийский футбол
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Водное поло
Гандбол
Дартс
Формула 1
Футзал
Шахматы
1000
Моя линия

ФУТБОЛ. США. NWSL Challenge CupОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
20:00
2647
8-е мая
Портленд Торнс (ж)Скай Блю (ж)
Основное время
1,92
3,25
3,80
2,09
2.00
1,69
1,60
2.50
2,25
2,75
1.50
1,41
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2021 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию8
Корзина
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru