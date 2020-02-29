Моя линия
ФУТБОЛ. США. NPSLОсновная линия
Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,81
3,95
3,50
1,89
3.00
1,84
1,56
3.50
2,32
2,39
2.50
1,54
1-е марта
не начался
Основное время
1,52
4,20
5,20
1,90
3.50
1,84
1,55
4.00
2,36
2,50
3.00
1,49
1-е марта
не начался
Основное время
2,06
3,90
2,85
1,96
3.00
1,79
1,60
3.50
2,25
2,47
2.50
1,51
1-е марта
не начался
Основное время
4,00
4,20
1,66
2,00
3.50
1,75
1,63
4.00
2,19
1,44
4.50
2,70