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ФУТБОЛ. США. NPSLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
23:00
2330
29-е февраля
не начался
Эль ФаролитоНапа Вэлли 1839
Основное время
1,81
3,95
3,50
1,89
3.00
1,84
1,56
3.50
2,32
2,39
2.50
1,54
05:00
4034
1-е марта
не начался
АС Лос АнджелесХай Десерт Элит
Основное время
1,52
4,20
5,20
1,90
3.50
1,84
1,55
4.00
2,36
2,50
3.00
1,49
06:00
4065
1-е марта
не начался
Сакраменто ГолдДэвис
Основное время
2,06
3,90
2,85
1,96
3.00
1,79
1,60
3.50
2,25
2,47
2.50
1,51
06:00
4018
1-е марта
не начался
Сонома Кантри СолАкадемика СК
Основное время
4,00
4,20
1,66
2,00
3.50
1,75
1,63
4.00
2,19
1,44
4.50
2,70
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