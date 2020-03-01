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ФУТБОЛ. США. MLSОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,04
3,55
3,15
1,82
3.00
1,92
2,28
2.50
1,58
1,53
3.50
2,40
29-е февраля
не начался
Основное время
2,15
3,40
3,05
1,69
3.00
2,08
2,12
2.50
1,67
1,46
3.50
2,60
29-е февраля
не начался
Основное время
2,14
3,60
2,90
2,02
3.00
1,74
1,64
3.50
2,17
2,50
2.50
1,49
1-е марта
не начался
Основное время
2,00
3,55
3,25
1,87
3.00
1,87
2,34
2.50
1,56
1,56
3.50
2,33
1-е марта
не начался
Основное время
1,92
3,50
3,50
2,10
2.50
1,69
1,67
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,97
3,45
3,45
2,03
2.50
1,73
1,62
3.00
2,21
1,41
3.50
2,75
1-е марта
не начался
Основное время
3,05
3,45
2,12
2,11
2.50
1,68
1,68
3.00
2,11
1,45
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
3,10
3,45
2,10
1,74
3.00
2,02
2,18
2.50
1,64
1,48
3.50
2,55
1-е марта
не начался
Основное время
2,21
3,35
2,95
2,04
2.50
1,72
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
1-е марта
не начался
Основное время
1,28
5,20
8,60
2,03
3.00
1,74
1,63
3.50
2,18
2,55
2.50
1,48
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