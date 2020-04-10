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ФУТБОЛ. Sportradar. Турция. Суперлига. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
19:00
3316
10-е апреля
Не начался
Сивасспор SRLКайсериспор SRL
Основное время
1,30
5,20
7,60
2,04
3.00
1,72
1,64
3.50
2,17
2,55
2.50
1,47
13:00
3317
11-е апреля
Не начался
Ризеспор SRLДенизлиспор SRL
Основное время
2,00
3,35
3,40
2,11
2.00
1,68
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,41
16:00
3335
11-е апреля
Не начался
Газиантепспор SRLАнтальяспор SRL
Основное время
2,12
3,50
3,00
1,81
2.50
1,93
2,55
2.00
1,48
1,44
3.00
2,65
16:00
3334
11-е апреля
Не начался
Фенербахче SRLМалатьяспор SRL
Основное время
1,35
4,90
7,00
1,86
3.00
1,88
2,35
2.50
1,55
1,54
3.50
2,37
19:00
3336
11-е апреля
Не начался
Бешикташ SRLКоньяспор КИФ SRL
Основное время
1,42
4,20
6,80
1,75
2.50
2,00
2,42
2.00
1,52
3,15
1.50
1,33
12:30
3337
12-е апреля
Не начался
Генчлербирлиги SRLКасымпаша SRL
Основное время
2,00
3,75
3,10
2,03
2.50
1,73
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
15:00
3340
12-е апреля
Не начался
Гёзтепе SRLАланьяспор SRL
Основное время
2,60
3,30
2,50
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
18:00
3349
12-е апреля
Не начался
Трабзонспор SRLАнкарагюджю SRL
Основное время
1,27
5,40
8,60
1,90
3.00
1,84
1,57
3.50
2,32
2,40
2.50
1,53
19:00
1527
12-е апреля
Не начался
Истанбул Башакшехир SRLГалатасарай SRL
Основное время
2,09
3,50
3,10
1,71
2.50
2,06
2,32
2.00
1,56
3,05
1.50
1,35
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