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ФУТБОЛ. Sportradar. Российская Премьер-Лига. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:30
1848
10-е апреля
Не начался
Уфа SRLРубин SRL
Основное время
1,93
3,00
4,10
1,87
2.00
1,87
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
11:30
1904
11-е апреля
Не начался
Оренбург SRLУрал SRL
Основное время
1,86
3,70
3,55
1,90
2.50
1,84
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,42
14:00
2001
11-е апреля
Не начался
Сочи SRLДинамо Москва SRL
Основное время
2,42
3,10
2,80
1,86
2.00
1,88
2,48
1.50
1,50
1,49
2.50
2,50
16:30
2657
11-е апреля
Не начался
Ростов SRLКраснодар SRL
Основное время
2,26
3,55
2,70
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
19:00
2672
11-е апреля
Не начался
Локомотив Москва SRLКрылья Советов SRL
Основное время
1,42
4,20
6,80
1,78
2.50
1,97
2,48
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
14:00
3278
12-е апреля
Не начался
Тамбов SRLЗенит СПб SRL
Основное время
5,40
3,75
1,57
1,68
2.50
2,10
2,26
2.00
1,59
2,95
1.50
1,36
16:30
3279
12-е апреля
Не начался
Арсенал Тула SRLАхмат SRL
Основное время
1,91
3,20
3,90
1,85
2.00
1,89
2,47
1.50
1,50
1,49
2.50
2,50
19:30
3280
12-е апреля
Не начался
ЦСКА Москва SRLСпартак Москва SRL
Основное время
1,86
3,30
4,10
1,94
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
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