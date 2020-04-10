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ФУТБОЛ. Sportradar. Российская Премьер-Лига. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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10-е апреля
Не начался
Основное время
1,93
3,00
4,10
1,87
2.00
1,87
2,50
1.50
1,49
1,49
2.50
2,50
11-е апреля
Не начался
Основное время
1,86
3,70
3,55
1,90
2.50
1,84
1,50
3.00
2,47
2,75
2.00
1,42
11-е апреля
Не начался
Основное время
2,42
3,10
2,80
1,86
2.00
1,88
2,48
1.50
1,50
1,49
2.50
2,50
11-е апреля
Не начался
Основное время
2,26
3,55
2,70
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
11-е апреля
Не начался
Основное время
1,42
4,20
6,80
1,78
2.50
1,97
2,48
2.00
1,50
1,41
3.00
2,75
12-е апреля
Не начался
Основное время
5,40
3,75
1,57
1,68
2.50
2,10
2,26
2.00
1,59
2,95
1.50
1,36
12-е апреля
Не начался
Основное время
1,91
3,20
3,90
1,85
2.00
1,89
2,47
1.50
1,50
1,49
2.50
2,50
12-е апреля
Не начался
Основное время
1,86
3,30
4,10
1,94
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46