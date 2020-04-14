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ФУТБОЛ. Sportradar. Россия. РПЛ. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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17:30
157
40 мин., 1-й тайм
Сочи SRLРостов SRL
11
11
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин..
Основное время
3,05
2,45
2,90
1,75
3.50
2,00
4,10
2.50
1,22
1,20
4.50
4,20
17:30
233
40 мин., 1-й тайм
УГЛОВЫЕ Сочи SRLУГЛОВЫЕ Ростов SRL
24
24
Угловые (основное время)
6,78
7,52
1,22
1,85
11.50
1,85
1,44
12.50
2,58
2,66
10.50
1,42
17:30
154
40 мин., 1-й тайм
Урал SRLРубин Казань SRL
00
00
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.. Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,90
2,35
3,30
1,55
1.50
2,30
3,50
0.50
1,30
1,14
2.50
5,25
17:30
230
39 мин., 1-й тайм
УГЛОВЫЕ Урал SRLУГЛОВЫЕ Рубин Казань SRL
03
03
Угловые (основное время)
-
-
1,14
1,74
8.50
1,98
2,45
7.50
1,48
1,38
9.50
2,83
19:30
2137
14-е апреля
Не начался
Краснодар SRLДинамо Москва SRL
Основное время
2,03
3,25
3,45
2,14
2.00
1,66
1,62
2.50
2,20
2,85
1.50
1,39
17:30
2156
15-е апреля
Не начался
Крылья Советов SRLАхмат SRL
Основное время
2,46
3,00
2,90
1,74
2.00
2,02
2,33
1.50
1,56
1,43
2.50
2,70
17:30
2157
15-е апреля
Не начался
Локомотив Москва SRLОренбург SRL
Основное время
1,63
3,45
5,40
1,72
2.50
2,05
2,37
2.00
1,54
3,10
1.50
1,33
19:30
2191
15-е апреля
Не начался
Уфа SRLТамбов SRL
Основное время
2,11
2,90
3,65
1,66
2.00
2,14
2,23
1.50
1,61
1,39
2.50
2,85
19:30
2187
15-е апреля
Не начался
ЦСКА Москва SRLЗенит СПб SRL
Основное время
3,05
3,20
2,24
1,68
2.50
2,10
2,28
2.00
1,58
3,00
1.50
1,36
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