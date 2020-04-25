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ФУТБОЛ. Sportradar. Португалия. Премьер-Лига. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
25-е апреля
Не начался
Основное время
1,53
3,75
5,80
2,13
2.00
1,66
1,62
2.50
2,21
2,80
1.50
1,40
25-е апреля
Не начался
Основное время
4,60
3,60
1,68
1,67
2.50
2,12
2,24
2.00
1,60
2,95
1.50
1,37
26-е апреля
Не начался
Основное время
2,40
3,30
2,70
2,18
2.00
1,64
1,64
2.50
2,17
2,85
1.50
1,39
26-е апреля
Не начался
Основное время
1,90
3,15
4,10
1,74
2.00
2,02
2,33
1.50
1,56
1,43
2.50
2,70
26-е апреля
Не начался
Основное время
2,44
3,20
2,70
2,03
2.00
1,73
1,57
2.50
2,30
2,70
1.50
1,43
26-е апреля
Не начался
Основное время
7,00
4,10
1,42
1,76
2.50
1,99
2,44
2.00
1,51
1,40
3.00
2,80
26-е апреля
Не начался
Основное время
4,70
4,10
1,58
2,09
2.50
1,69
1,65
3.00
2,15
1,43
3.50
2,70