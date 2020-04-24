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ФУТБОЛ. Sportradar. Польша. Экстракласса. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
24-е апреля
Не начался
Основное время
2,55
3,40
2,50
1,78
2.50
1,97
—
—
24-е апреля
Не начался
Основное время
1,97
3,40
3,50
2,17
2.00
1,64
1,64
2.50
2,18
2,85
1.50
1,39
25-е апреля
Не начался
Основное время
2,49
3,55
2,47
1,93
2.50
1,81
1,53
3.00
2,41
2,85
2.00
1,40
25-е апреля
Не начался
Основное время
1,80
3,40
4,10
2,07
2.00
1,71
1,59
2.50
2,27
2,75
1.50
1,42
25-е апреля
Не начался
Основное время
2,07
3,30
3,25
2,11
2.00
1,68
1,61
2.50
2,23
2,80
1.50
1,41
26-е апреля
Не начался
Основное время
1,96
3,35
3,55
2,13
2.00
1,66
1,62
2.50
2,21
2,80
1.50
1,40
26-е апреля
Не начался
Основное время
1,70
3,55
4,60
2,13
2.00
1,66
1,62
2.50
2,21
2,80
1.50
1,40
26-е апреля
Не начался
Основное время
2,07
3,25
3,35
1,96
2.00
1,78
1,54
2.50
2,37
2,60
1.50
1,46