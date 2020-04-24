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ФУТБОЛ. Sportradar. Нидерланды. Эредивизи. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
21:00
3024
24-е апреля
Не начался
Витесс SRLСпарта Роттердам SRL
Основное время
1,72
4,00
3,90
1,69
3.00
2,10
2,14
2.50
1,66
1,45
3.50
2,65
19:30
3508
25-е апреля
Не начался
Фортуна Ситтард SRLАЗ Алкмаар SRL
Основное время
5,40
4,30
1,48
1,69
3.00
2,09
2,14
2.50
1,66
1,45
3.50
2,65
20:45
3510
25-е апреля
Не начался
Фейеноорд SRLГронинген SRL
Основное время
1,42
4,30
6,40
1,99
2.50
1,76
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
20:45
3509
25-е апреля
Не начался
Эммен SRLВалвейк SRL
Основное время
1,57
4,20
4,70
1,75
3.00
2,01
2,21
2.50
1,62
1,48
3.50
2,55
21:45
3511
25-е апреля
Не начался
Виллем II SRLАякс SRL
Основное время
4,70
4,20
1,56
1,78
3.00
1,97
2,25
2.50
1,60
1,50
3.50
2,49
13:15
3512
26-е апреля
Не начался
Зволле SRLХеренвен SRL
Основное время
2,20
3,75
2,70
1,70
3.00
2,07
2,16
2.50
1,65
1,46
3.50
2,60
15:30
3513
26-е апреля
Не начался
Хераклес SRLТвенте SRL
Основное время
1,72
3,85
4,10
1,98
2.50
1,77
1,56
3.00
2,32
1,38
3.50
2,90
17:45
3514
26-е апреля
Не начался
ВВВ Венло SRLДен Хааг SRL
Основное время
1,86
3,70
3,55
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
21:00
3515
26-е апреля
Не начался
ПСВ SRLУтрехт SRL
Основное время
1,67
4,10
4,10
1,76
3.00
1,99
2,23
2.50
1,61
1,49
3.50
2,50
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