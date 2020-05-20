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ФУТБОЛ. Sportradar. Кубок Либертадорес. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
01:15
1278
20-е мая
Не начался
Коло Коло SRLПеньяроль Монтевидео SRL
Основное время
2,32
3,10
2,85
2,07
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40
01:15
2095
20-е мая
Не начался
Хорхе Вильстерманн SRLАтлетико Паранаэнсе SRL
Основное время
3,55
3,20
1,97
1,92
2.00
1,79
1,52
2.50
2,37
2,55
1.50
1,46
03:30
2214
20-е мая
Не начался
Депортиво Бинасьональ SRLЛДУ Кито SRL
Основное время
4,10
3,85
1,67
2,01
2.50
1,72
1,59
3.00
2,21
1,39
3.50
2,75
03:30
2529
20-е мая
Не начался
Сан Паулу СП SRLРивер Плейт SRL
Основное время
2,65
3,15
2,48
1,91
2.50
1,79
1,53
3.00
2,34
2,85
2.00
1,37
01:15
3302
21-е мая
Не начался
Расинг Авельянеда SRLНасьональ Монтевидео SRL
Основное время
1,69
3,55
4,40
1,68
2.50
2,07
2,26
2.00
1,57
2,95
1.50
1,35
01:15
2635
21-е мая
Не начался
Эстудиантес Де Мерида SRLАльянса Лима SRL
Основное время
2,28
3,25
2,85
2,07
2.00
1,68
1,59
2.50
2,22
2,70
1.50
1,40
03:30
3306
21-е мая
Не начался
CD Universidad Catolica SRLGremio FB Porto Alegrense RS SRL
Основное время
4,20
3,65
1,70
1,77
2.50
1,94
2,47
2.00
1,48
1,41
3.00
2,70
03:30
1373
21-е мая
Не начался
Club Bolivar SRLSE Palmeiras SP SRL
Основное время
5,00
3,90
1,55
1,82
2.50
1,88
1,45
3.00
2,55
2,60
2.00
1,44
03:30
1587
21-е мая
Не начался
Independiente Medellin SRLCaracas FC SRL
Основное время
1,82
3,50
3,75
1,92
2.50
1,79
1,53
3.00
2,34
2,85
2.00
1,38
03:30
1701
21-е мая
Не начался
Libertad SRLBoca Juniors SRL
Основное время
3,25
3,75
1,91
2,04
2.50
1,70
1,61
3.00
2,17
1,40
3.50
2,70
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