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ФУТБОЛ. Sportradar. Кубок Америки. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
12-е июня
Основное время
1,55
3,70
5,40
1,78
2.50
1,93
2,49
2.00
1,47
1,42
3.00
2,65
12-е июня
Основное время
7,60
4,60
1,33
1,96
2.50
1,75
1,55
3.00
2,29
1,37
3.50
2,85
13-е июня
Основное время
1,54
3,65
5,60
1,66
2.50
2,10
2,22
2.00
1,59
2,90
1.50
1,36
13-е июня
Основное время
1,43
4,00
6,60
1,74
2.50
1,98
2,39
2.00
1,51
3,10
1.50
1,32
14-е июня
Основное время
1,26
5,20
9,20
2,06
2.50
1,68
1,63
3.00
2,15
1,41
3.50
2,70
14-е июня
Основное время
1,77
3,30
4,30
1,63
2.50
2,14
2,18
2.00
1,61
2,85
1.50
1,37
16-е июня
Основное время
1,25
5,20
9,20
1,92
2.50
1,79
1,52
3.00
2,38
2,80
2.00
1,39
17-е июня
Основное время
1,69
3,25
5,00
1,65
2.50
2,10
2,24
2.00
1,58
2,95
1.50
1,35
17-е июня
Основное время
1,41
3,95
7,20
1,93
2.50
1,78
1,54
3.00
2,31
2,85
2.00
1,37
18-е июня
Основное время
1,89
3,15
3,90
1,67
2.50
2,08
2,27
2.00
1,57
3,00
1.50
1,34
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