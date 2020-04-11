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ФУТБОЛ. Sportradar. Италия. Серия А. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
1117
11-е апреля
не начался
AS Roma SrlParma Calcio 1913 Srl
Основное время
1,41
4,50
6,20
1,70
3.00
2,07
2,16
2.50
1,65
1,46
3.50
2,60
16:00
1122
11-е апреля
не начался
Verona SrlInter Milan Srl
Основное время
4,20
3,80
1,70
2,13
2.00
1,66
1,63
2.50
2,19
2,80
1.50
1,40
19:00
1208
11-е апреля
не начался
Genoa CFC SrlSSC Napoli Srl
Основное время
3,05
3,60
2,07
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
21:45
1417
11-е апреля
не начался
AC Milan SrlJuventus Turin Srl
Основное время
3,15
3,35
2,09
1,66
2.50
2,14
2,22
2.00
1,62
2,90
1.50
1,38
13:30
1611
12-е апреля
не начался
Lecce SrlLazio Roma Srl
Основное время
6,60
5,00
1,35
1,68
3.50
2,10
2,13
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
16:00
1934
12-е апреля
не начался
Atalanta SrlUC Sampdoria Srl
Основное время
1,29
5,00
8,40
1,96
3.50
1,79
1,60
4.00
2,25
2,65
3.00
1,45
16:00
2193
12-е апреля
не начался
Bologna FC SrlSassuolo Srl
Основное время
1,93
3,75
3,25
2,03
2.50
1,73
1,60
3.00
2,24
1,40
3.50
2,80
16:00
2757
12-е апреля
не начался
Spal SrlUdinese Srl
Основное время
2,38
3,15
2,80
1,92
2.00
1,82
1,52
2.50
2,42
2,55
1.50
1,47
19:00
2758
12-е апреля
не начался
Fiorentina SrlCagliari Srl
Основное время
1,62
4,00
4,50
1,99
2.50
1,76
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
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