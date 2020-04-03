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ФУТБОЛ. Sportradar. Испания. Примера. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
2202
3-е апреля
не начался
Мальорка SRLЛеганес SRL
Основное время
2,40
3,25
2,75
2,03
2.00
1,73
1,57
2.50
2,30
17:00
2188
4-е апреля
не начался
Реал Сосьедад SRLРеал Мадрид SRL
Основное время
2,95
3,40
2,17
1,70
2.50
2,07
2,31
2.00
1,57
19:30
2206
4-е апреля
не начался
Атлетик Бильбао SRLРеал Бетис SRL
Основное время
1,98
3,35
3,50
2,05
2.00
1,72
1,58
2.50
2,28
22:00
2195
4-е апреля
не начался
Эспаньол SRLЛеванте SRL
Основное время
1,85
3,50
3,80
1,70
2.50
2,08
2,30
2.00
1,57
13:00
2193
5-е апреля
не начался
Гранада SRLВильярреал SRL
Основное время
2,39
3,40
2,65
1,73
2.50
2,03
2,37
2.00
1,54
15:00
2197
5-е апреля
не начался
Валенсия SRLОсасуна SRL
Основное время
1,72
3,75
4,10
1,82
2.50
1,92
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
17:00
2207
5-е апреля
не начался
Сельта SRLАлавес SRL
Основное время
1,72
3,45
4,60
1,96
2.00
1,79
1,54
2.50
2,38
2,60
1.50
1,46
19:30
2187
5-е апреля
не начался
Атлетико Мадрид SRLРеал Вальядолид SRL
Основное время
1,37
4,00
8,80
1,95
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
22:00
2194
5-е апреля
не начался
Севилья SRLБарселона SRL
Основное время
2,80
3,55
2,21
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
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