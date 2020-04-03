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ФУТБОЛ. Sportradar. Германия. Бундеслига. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
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ТоталМеньшеТоталБольше
3-е апреля
не начался
Основное время
3,60
3,95
1,80
1,75
3.00
2,01
2,21
2.50
1,62
—
4-е апреля
не начался
Основное время
1,70
4,10
3,85
1,90
3.00
1,84
1,57
3.50
2,32
2,40
2.50
1,53
4-е апреля
не начался
Основное время
1,71
3,75
4,20
1,85
2.50
1,89
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
4-е апреля
не начался
Основное время
1,20
6,40
10,00
1,88
3.50
1,86
1,54
4.00
2,38
2,50
3.00
1,49
4-е апреля
не начался
Основное время
1,96
3,75
3,20
2,06
2.50
1,71
1,63
3.00
2,20
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,18
3,70
2,75
2,08
2.50
1,70
1,64
3.00
2,17
—
4-е апреля
не начался
Основное время
2,70
4,10
2,10
1,75
3.50
2,00
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
5-е апреля
не начался
Основное время
1,71
3,90
4,00
2,03
2.50
1,73
1,60
3.00
2,24
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,48
3,55
2,46
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39