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ФУТБОЛ. Sportradar. Германия. Бундеслига. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:30
2185
3-е апреля
не начался
Вердер SRLБоруссия Мёнхенгладбах SRL
Основное время
3,60
3,95
1,80
1,75
3.00
2,01
2,21
2.50
1,62
16:30
2203
4-е апреля
не начался
Аугсбург SRLПадерборн 07 SRL
Основное время
1,70
4,10
3,85
1,90
3.00
1,84
1,57
3.50
2,32
2,40
2.50
1,53
16:30
2189
4-е апреля
не начался
Байер 04 SRLВольфсбург SRL
Основное время
1,71
3,75
4,20
1,85
2.50
1,89
1,47
3.00
2,60
2,65
2.00
1,45
16:30
2183
4-е апреля
не начался
РБ Лейпциг SRLГерта SRL
Основное время
1,20
6,40
10,00
1,88
3.50
1,86
1,54
4.00
2,38
2,50
3.00
1,49
16:30
2200
4-е апреля
не начался
Унион Берлин SRLМайнц 05 SRL
Основное время
1,96
3,75
3,20
2,06
2.50
1,71
1,63
3.00
2,20
16:30
2205
4-е апреля
не начался
Хоффенхайм SRLКёльн SRL
Основное время
2,18
3,70
2,75
2,08
2.50
1,70
1,64
3.00
2,17
19:30
2191
4-е апреля
не начался
Боруссия Дортмунд SRLБавария Мюнхен SRL
Основное время
2,70
4,10
2,10
1,75
3.50
2,00
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
16:30
2198
5-е апреля
не начался
Айнтрахт Франкфурт SRLФрайбург SRL
Основное время
1,71
3,90
4,00
2,03
2.50
1,73
1,60
3.00
2,24
19:00
2196
5-е апреля
не начался
Фортуна Дюссельдорф SRLШальке 04 SRL
Основное время
2,48
3,55
2,46
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39
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