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ФУТБОЛ. Sportradar. Франция. Лига 1. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
10-е апреля
не начался
Основное время
2,19
3,35
3,00
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
11-е апреля
не начался
Основное время
3,10
3,50
2,07
1,79
2.50
1,96
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
11-е апреля
не начался
Основное время
3,20
3,10
2,20
1,79
2.00
1,95
2,39
1.50
1,53
1,46
2.50
2,60
11-е апреля
не начался
Основное время
1,76
3,70
4,00
1,82
2.50
1,92
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
11-е апреля
не начался
Основное время
2,75
3,20
2,42
2,02
2.00
1,74
1,57
2.50
2,31
2,70
1.50
1,43
11-е апреля
не начался
Основное время
1,45
3,95
6,80
1,74
2.50
2,02
2,39
2.00
1,53
3,15
1.50
1,33
12-е апреля
не начался
Основное время
2,70
3,15
2,50
1,90
2.00
1,84
1,51
2.50
2,45
2,55
1.50
1,48
12-е апреля
не начался
Основное время
1,50
3,90
6,00
1,68
2.50
2,10
2,26
2.00
1,59
2,95
1.50
1,36
12-е апреля
не начался
Основное время
2,47
3,30
2,60
1,65
2.50
2,16
2,19
2.00
1,63
2,90
1.50
1,38
12-е апреля
не начался
Основное время
6,40
4,70
1,39
1,78
3.00
1,97
2,25
2.50
1,60
1,50
3.50
2,49