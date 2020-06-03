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ФУТБОЛ. Sportradar. Евро 2020. Плей-офф. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
19:30
4984
3-е июня
Iceland (SRL)Romania (SRL)
Основное время
2,09
3,15
3,25
2,07
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40
19:30
2385
3-е июня
Болгария SRLВенгрия SRL
Основное время
3,25
3,15
2,11
2,07
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40
21:45
4985
3-е июня
Bosnia & Herzegovina (SRL)Northern Ireland (SRL)
Основное время
1,76
3,30
4,40
2,03
2.00
1,70
1,57
2.50
2,26
2,70
1.50
1,41
21:45
4991
3-е июня
Slovakia (SRL)Republic of Ireland (SRL)
Основное время
2,14
3,10
3,25
1,93
2.00
1,78
1,52
2.50
2,37
2,55
1.50
1,45
19:30
4992
4-е июня
Georgia (SRL)Belarus (SRL)
Основное время
2,12
3,10
3,30
2,03
2.00
1,70
1,57
2.50
2,26
2,70
1.50
1,41
19:30
4998
4-е июня
North Macedonia (SRL)Kosovo (SRL)
Основное время
2,46
3,10
2,70
2,01
2.00
1,72
1,56
2.50
2,28
2,65
1.50
1,42
21:45
4999
4-е июня
Norway (SRL)Serbia (SRL)
Основное время
2,42
3,10
2,75
2,08
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40
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