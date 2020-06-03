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ФУТБОЛ. Sportradar. Евро 2020. Плей-офф. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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3-е июня
Основное время
2,09
3,15
3,25
2,07
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40
3-е июня
Основное время
3,25
3,15
2,11
2,07
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40
Основное время
1,76
3,30
4,40
2,03
2.00
1,70
1,57
2.50
2,26
2,70
1.50
1,41
Основное время
2,14
3,10
3,25
1,93
2.00
1,78
1,52
2.50
2,37
2,55
1.50
1,45
4-е июня
Основное время
2,12
3,10
3,30
2,03
2.00
1,70
1,57
2.50
2,26
2,70
1.50
1,41
Основное время
2,46
3,10
2,70
2,01
2.00
1,72
1,56
2.50
2,28
2,65
1.50
1,42
4-е июня
Основное время
2,42
3,10
2,75
2,08
2.00
1,67
1,59
2.50
2,22
2,75
1.50
1,40