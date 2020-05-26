Избранное
LIVE30
Видео
10
Скоро
Популярное157Германия. Бундеслига33Беларусь. Высшая лига5Германия. 2-я Бундеслига17FIFA 20. Лига Про20FIFA. eSports Battle. Champions League B18FIFA. eSports Battle. CIS Cup13FIFA. eSports Battle. Premier League14Лига Про. Мужчины. Зал А41Лига Про. Мужчины. Зал А51Лига Про. Москва1Setka Cup4Показательный турнир. Мужчины20Показательный турнир. Женщины2Лотерея. Россия. Stoloto. ТОП-32Лотерея. Россия. Stoloto. 12/241Лотерея. Россия. Stoloto. 6 из 451Лотерея. Россия. Stoloto. 7 из 494
Моя линия
Острая линия
Футбол4
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Лотереи
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Бокс
Дартс
Политика
Смешанные единоборства
Телеигра
Шоу-бизнес
Моя линия

ФУТБОЛ. Sportradar. Чехия. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
2264
26-е мая
Матч не начался
1 FC Slovacko (Srl)SK Sigma Olomouc (Srl)
Основное время
2,36
3,10
2,85
2,11
2.00
1,65
1,60
2.50
2,20
2,80
1.50
1,39
13:00
2249
26-е мая
Матч не начался
1 FK Pribram (Srl)FC Banik Ostrava (Srl)
Основное время
2,75
3,15
2,38
1,79
2.50
1,91
2,55
2.00
1,45
1,44
3.00
2,60
13:00
2277
26-е мая
Матч не начался
FK Jablonec (Srl)FC Fastav Zlin (Srl)
Основное время
1,43
4,20
6,40
1,98
2.50
1,74
1,57
3.00
2,25
1,38
3.50
2,80
13:00
2489
26-е мая
Матч не начался
FK Mlada Boleslav (Srl)SK Slavia Prague SRL
Основное время
5,20
4,00
1,51
2,04
2.50
1,69
1,62
3.00
2,16
1,41
3.50
2,70
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию10
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный момент Правилами приёма ставок и выплаты выигрышей
Выберите интересующий исход для добавления в корзину
Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru