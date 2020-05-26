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ФУТБОЛ. Sportradar. Чехия. 1-я лига. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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13:00
2489
26-е мая
Матч не начался
Млада Болеслав SRLСлавия Прага SRL
Основное время
5,20
4,00
1,51
2,04
2.50
1,69
1,62
3.00
2,16
1,41
3.50
2,70
13:00
2249
26-е мая
Матч не начался
Пршибрам SRLБаник Острава SRL
Основное время
2,75
3,15
2,38
1,79
2.50
1,91
2,55
2.00
1,45
1,44
3.00
2,60
13:00
2264
26-е мая
Матч не начался
Словацко SRLСигма Оломоуц SRL
Основное время
2,36
3,10
2,85
2,11
2.00
1,65
1,60
2.50
2,20
2,80
1.50
1,39
13:00
2277
26-е мая
Матч не начался
Яблонец SRLФастав Злин SRL
Основное время
1,43
4,20
6,40
1,98
2.50
1,74
1,57
3.00
2,25
1,38
3.50
2,80
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