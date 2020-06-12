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ФУТБОЛ. Sportradar. ЧЕ-2020. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
22:00
1003
12-е июня
Турция SRLИталия SRL
Основное время
6,60
3,70
1,47
1,72
2.50
2,01
2,36
2.00
1,52
3,10
1.50
1,32
16:00
1226
13-е июня
Уэльс SRLШвейцария SRL
Основное время
3,20
3,05
2,19
2,01
2.00
1,72
1,56
2.50
2,29
2,65
1.50
1,42
19:00
1296
13-е июня
Дания SRLФинляндия SRL
Основное время
1,49
3,85
6,00
1,76
2.50
1,95
2,46
2.00
1,49
1,41
3.00
2,70
22:00
1401
13-е июня
Бельгия SRLРоссия SRL
Основное время
1,73
3,45
4,30
1,87
2.50
1,83
1,50
3.00
2,43
2,75
2.00
1,40
16:00
1549
14-е июня
Англия SRLХорватия SRL
Основное время
1,69
3,40
4,70
1,73
2.50
2,00
2,39
2.00
1,51
3,10
1.50
1,32
22:00
1601
14-е июня
Нидерланды SRLУкраина SRL
Основное время
1,46
3,90
6,20
1,85
2.50
1,85
1,48
3.00
2,49
2,65
2.00
1,42
22:00
1650
15-е июня
Испания SRLШвеция SRL
Основное время
1,32
4,50
8,20
1,95
2.50
1,76
1,55
3.00
2,31
2,90
2.00
1,37
22:00
2043
16-е июня
Франция SRLГермания SRL
Основное время
2,85
3,15
2,32
1,70
2.50
2,03
2,34
2.00
1,53
3,05
1.50
1,33
16:00
2118
17-е июня
Финляндия SRLРоссия SRL
Основное время
5,20
3,50
1,62
1,63
2.50
2,14
2,18
2.00
1,61
2,85
1.50
1,37
19:00
2458
17-е июня
Турция SRLУэльс SRL
Основное время
2,41
3,00
2,85
1,63
2.50
2,15
2,18
2.00
1,61
2,85
1.50
1,37
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