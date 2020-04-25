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ФУТБОЛ. Sportradar. Австрия. Бундеслига. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
3500
25-е апреля
Не начался
Адмира Ваккер SRLАустрия Вена SRL
Основное время
2,80
3,60
2,21
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
18:00
3502
25-е апреля
Не начался
Альтах SRLМаттерсбург SRL
Основное время
1,63
4,30
4,10
2,02
3.00
1,74
1,63
3.50
2,19
2,55
2.50
1,48
18:00
3504
25-е апреля
Не начался
Санкт Пёльтен SRLВСГ Тироль SRL
Основное время
2,09
3,80
2,85
1,76
3.00
1,99
2,23
2.50
1,61
1,49
3.50
2,50
15:30
3506
26-е апреля
Не начался
Вольфсберг SRLШтурм Грац SRL
Основное время
1,70
4,00
3,95
1,73
3.00
2,03
2,19
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
18:00
3507
26-е апреля
Не начался
Рапид Вена SRLЗальцбург SRL
Основное время
2,75
3,95
2,13
1,93
3.00
1,82
1,58
3.50
2,29
2,43
2.50
1,52
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