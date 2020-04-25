Моя линия
ФУТБОЛ. Sportradar. Австрия. Бундеслига. SRLОсновная линия
Победитель1X2
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25-е апреля
Не начался
Основное время
2,80
3,60
2,21
1,92
2.50
1,82
1,52
3.00
2,43
2,80
2.00
1,40
25-е апреля
Не начался
Основное время
1,63
4,30
4,10
2,02
3.00
1,74
1,63
3.50
2,19
2,55
2.50
1,48
25-е апреля
Не начался
Основное время
2,09
3,80
2,85
1,76
3.00
1,99
2,23
2.50
1,61
1,49
3.50
2,50
26-е апреля
Не начался
Основное время
1,70
4,00
3,95
1,73
3.00
2,03
2,19
2.50
1,63
1,47
3.50
2,55
26-е апреля
Не начался
Основное время
2,75
3,95
2,13
1,93
3.00
1,82
1,58
3.50
2,29
2,43
2.50
1,52