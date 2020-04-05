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ФУТБОЛ. Sportradar. Англия. АПЛ. SRLОсновная линия

Победитель1X2
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22:00
1257
6-е апреля
не начался
Эвертон SRLЛестер Сити SRL
Основное время
2,24
3,70
2,70
1,84
2.50
1,90
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60

ФУТБОЛ. Sportradar. Германия. Бундеслига. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:30
2198
5-е апреля
не начался
Айнтрахт Франкфурт SRLФрайбург SRL
Основное время
1,71
3,90
4,00
2,03
2.50
1,73
1,60
3.00
2,24
19:00
2196
5-е апреля
не начался
Фортуна Дюссельдорф SRLШальке 04 SRL
Основное время
2,48
3,55
2,46
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39

ФУТБОЛ. Sportradar. Испания. Примера. SRLОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
2193
5-е апреля
не начался
Гранада SRLВильярреал SRL
Основное время
2,39
3,40
2,65
1,73
2.50
2,03
2,37
2.00
1,54
15:00
2197
5-е апреля
не начался
Валенсия SRLОсасуна SRL
Основное время
1,72
3,75
4,10
1,82
2.50
1,92
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
17:00
2207
5-е апреля
не начался
Сельта SRLАлавес SRL
Основное время
1,72
3,45
4,60
1,96
2.00
1,79
1,54
2.50
2,38
2,60
1.50
1,46
19:30
2187
5-е апреля
не начался
Атлетико Мадрид SRLРеал Вальядолид SRL
Основное время
1,37
4,00
8,80
1,95
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
22:00
2194
5-е апреля
не начался
Севилья SRLБарселона SRL
Основное время
2,80
3,55
2,21
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
22:00
1198
6-е апреля
не начался
Хетафе SRLЭйбар SRL
Основное время
1,59
3,75
5,20
1,67
2.50
2,12
2,24
2.00
1,60
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