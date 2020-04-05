Моя линия
ФУТБОЛ. Sportradar. Англия. АПЛ. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
6-е апреля
не начался
Основное время
2,24
3,70
2,70
1,84
2.50
1,90
2,60
2.00
1,46
1,45
3.00
2,60
ФУТБОЛ. Sportradar. Германия. Бундеслига. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
5-е апреля
не начался
Основное время
1,71
3,90
4,00
2,03
2.50
1,73
1,60
3.00
2,24
—
5-е апреля
не начался
Основное время
2,48
3,55
2,46
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39
ФУТБОЛ. Sportradar. Испания. Примера. SRLОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
5-е апреля
не начался
Основное время
2,39
3,40
2,65
1,73
2.50
2,03
2,37
2.00
1,54
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,72
3,75
4,10
1,82
2.50
1,92
2,55
2.00
1,47
1,44
3.00
2,65
5-е апреля
не начался
Основное время
1,72
3,45
4,60
1,96
2.00
1,79
1,54
2.50
2,38
2,60
1.50
1,46
5-е апреля
не начался
Основное время
1,37
4,00
8,80
1,95
2.00
1,80
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
5-е апреля
не начался
Основное время
2,80
3,55
2,21
1,89
2.50
1,85
1,49
3.00
2,49
2,75
2.00
1,42
6-е апреля
не начался
Основное время
1,59
3,75
5,20
1,67
2.50
2,12
2,24
2.00
1,60
—