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ФУТБОЛ. Словения. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
4891
29-е февраля
не начался
Рудар ВеленьеОлимпия Любляна
Основное время
6,80
4,60
1,38
1,81
3.50
1,94
2,33
3.00
1,56
1,48
4.00
2,55
16:30
6822
29-е февраля
не начался
АСК БравоАлюминий
Основное время
2,75
3,50
2,26
2,00
3.00
1,75
1,63
3.50
2,19
2,49
2.50
1,50
20:00
4567
29-е февраля
не начался
МариборТабор Сежана
Основное время
1,26
5,80
8,40
1,97
3.00
1,78
1,60
3.50
2,25
2,49
2.50
1,50
16:00
1737
1-е марта
не начался
ТриглавМура 05
Основное время
3,25
3,55
1,99
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,31
2,36
2.50
1,55
18:30
6130
1-е марта
не начался
ДомжалеЦеле
Основное время
1,93
3,55
3,45
2,00
3.00
1,75
1,63
3.50
2,18
2,49
2.50
1,50
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