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ФУТБОЛ. Словакия. 3-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
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11:30
190
Матч не начался
Йеднота БановаРакитовце
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,40
3,95
2,45
1,85
3.50
1,85
1,52
4.00
2,40
1,37
4.50
2,95
11:30
221
Матч не начался
Нитра IIПоважска Быстрица
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
3,15
3,90
1,95
1,75
3.50
2,05
2,20
3.00
1,60
2,75
2.50
1,42
11:30
271
Матч не начался
Рача БратиславаСлован Мост При Братиславе
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,42
4,85
5,80
1,75
3.50
2,00
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
11:30
272
Матч не начался
Славия ТУ КошицеСпишка Нова Вес
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,18
6,75
11,50
1,85
3.50
1,90
2,40
3.00
1,52
1,37
4.50
3,00
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