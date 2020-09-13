1000
Моя линия
ФУТБОЛ. Словакия. 3-я лигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
Матч не начался
Йеднота БановаРакитовце
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
2,40
3,95
2,45
1,85
3.50
1,85
1,52
4.00
2,40
1,37
4.50
2,95
Матч не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
3,15
3,90
1,95
1,75
3.50
2,05
2,20
3.00
1,60
2,75
2.50
1,42
Матч не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,42
4,85
5,80
1,75
3.50
2,00
2,25
3.00
1,60
2,80
2.50
1,40
Матч не начался
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,18
6,75
11,50
1,85
3.50
1,90
2,40
3.00
1,52
1,37
4.50
3,00