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ФУТБОЛ. Словакия. СуперлигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
17:30
7181
1-е марта
не начался
ЖилинаДунайска Стреда
Основное время
2,00
3,35
3,45
1,69
3.00
2,09
2,11
2.50
1,68
1,46
3.50
2,60
17:30
6826
1-е марта
не начался
НитраСлован Братислава
Основное время
4,80
4,00
1,58
1,97
2.50
1,77
1,56
3.00
2,33
2,95
2.00
1,37
17:30
3490
1-е марта
не начался
ПогроньеСеница
Основное время
2,30
3,40
2,75
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
17:30
7148
1-е марта
не начался
РужомберокЗемплин Михаловце
Основное время
1,97
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
17:30
7166
1-е марта
не начался
Спартак ТрнаваВиОн Злате Моравце
Основное время
1,72
3,55
4,40
1,86
2.50
1,88
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,43
17:30
6899
1-е марта
не начался
ТренчинСеред
Основное время
1,40
4,50
6,40
1,70
3.50
2,08
2,13
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
17:30
4618
7-е марта
не начался
ВиОн Злате МоравцеТренчин
Основное время
2,80
3,35
2,30
17:30
2609
7-е марта
не начался
Дунайска СтредаСпартак Трнава
Основное время
2,09
3,25
3,30
17:30
6419
7-е марта
не начался
Земплин МихаловцеПогронье
Основное время
1,67
3,65
4,60
17:30
3796
7-е марта
не начался
СеницаНитра
Основное время
2,20
3,35
2,95
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из 2событий

ФУТБОЛ. Словакия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
13:00
4054
29-е февраля
не начался
Дунайска Стреда (мол)Жилина (мол)
Основное время
2,06
4,70
2,55
1,98
3.50
1,77
1,63
4.00
2,19
1,44
4.50
2,65
13:00
4162
29-е февраля
не начался
ЖП Шпорт (мол)Спартак Трнава (мол)
Основное время
1,44
5,80
4,40
1,70
3.50
2,08
2,19
3.00
1,63
2,80
2.50
1,41
13:00
5051
29-е февраля
не начался
Нитра (мол)Слован Братислава (мол)
Основное время
2,95
4,00
2,01
1,88
3.00
1,85
1,55
3.50
2,35
2,38
2.50
1,54
13:00
4958
29-е февраля
не начался
Ружомберок (мол)Тренчин (мол)
Основное время
2,75
4,20
2,05
1,87
3.00
1,87
2,38
2.50
1,54
1,54
3.50
2,37
13:00
4839
29-е февраля
не начался
Сеница (мол)Дукла Банска Бистрица (мол)
Основное время
1,50
5,20
4,40
1,94
3.00
1,80
1,58
3.50
2,30
2,48
2.50
1,50
13:00
5286
1-е марта
не начался
Земплин Михаловце (мол)Попрад (мол)
Основное время
2,55
3,95
2,24
1,74
3.00
2,02
2,21
2.50
1,62
1,47
3.50
2,55
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