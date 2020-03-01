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ФУТБОЛ. Словакия. СуперлигаОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
1-е марта
не начался
Основное время
2,00
3,35
3,45
1,69
3.00
2,09
2,11
2.50
1,68
1,46
3.50
2,60
1-е марта
не начался
Основное время
4,80
4,00
1,58
1,97
2.50
1,77
1,56
3.00
2,33
2,95
2.00
1,37
1-е марта
не начался
Основное время
2,30
3,40
2,75
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
—
1,97
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,39
3.50
2,85
1-е марта
не начался
Основное время
1,72
3,55
4,40
1,86
2.50
1,88
1,48
3.00
2,55
2,70
2.00
1,43
1-е марта
не начался
Основное время
1,40
4,50
6,40
1,70
3.50
2,08
2,13
3.00
1,67
2,65
2.50
1,44
7-е марта
не начался
Основное время
2,80
3,35
2,30
—
—
—
7-е марта
не начался
Основное время
2,09
3,25
3,30
—
—
—
7-е марта
не начался
Основное время
1,67
3,65
4,60
—
—
—
7-е марта
не начался
Основное время
2,20
3,35
2,95
—
—
—
Показать ещёиз 2событий
ФУТБОЛ. Словакия. Молодежная лига. До 19 летОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
2,06
4,70
2,55
1,98
3.50
1,77
1,63
4.00
2,19
1,44
4.50
2,65
29-е февраля
не начался
Основное время
1,44
5,80
4,40
1,70
3.50
2,08
2,19
3.00
1,63
2,80
2.50
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
2,95
4,00
2,01
1,88
3.00
1,85
1,55
3.50
2,35
2,38
2.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
2,75
4,20
2,05
1,87
3.00
1,87
2,38
2.50
1,54
1,54
3.50
2,37
29-е февраля
не начался
Основное время
1,50
5,20
4,40
1,94
3.00
1,80
1,58
3.50
2,30
2,48
2.50
1,50
1-е марта
не начался
Основное время
2,55
3,95
2,24
1,74
3.00
2,02
2,21
2.50
1,62
1,47
3.50
2,55