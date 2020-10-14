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ФУТБОЛ. Сирия. СуперкубокОсновная линия

Победитель1X2
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14:00
470
46 мин., 1-й тайм
ТишринАль Вахда Дамаск
11
11
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