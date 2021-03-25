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ФУТБОЛ. Сирия. Молодежное первенство. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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15:00
150
75 мин., 2-й тайм
Джаблех (мол)Аль Карама Хомс (мол)
01
01
02
Основное время
2,14
2.50
1,63
1,21
3.50
3,95
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