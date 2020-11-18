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ФУТБОЛ. Сирия. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
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49 мин., 2-й тайм
Аль Араби СирияАль Нидал
20
00
20
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,08
8,75
29
1,90
3.50
1,85
1,40
4.00
2,80
1,25
4.50
3,65
49 мин., 2-й тайм
Аль МохафазаАль Набк
12
00
12
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
3,95
3,15
1,95
2,00
4.50
1,75
1,47
5.00
2,55
1,30
5.50
3,40
47 мин., 2-й тайм
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,25
4,70
14,00
1,70
2.50
2,05
2,85
2.00
1,40
4,05
1.50
1,22
54 мин., 2-й тайм
Шорта ХамаМорк
20
00
20
Формат: Тайм - 45 мин., Овертайм - 15 мин.
Основное время
1,03
11,00
55
2,25
3.00
1,60
1,55
3.50
2,40
3,30
2.50
1,30