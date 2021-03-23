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ФУТБОЛ. Швеция. Молодежная лигаОсновная линия

Победитель1X2
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ТоталМеньшеТоталБольше
16:00
141
53 мин., 2-й тайм
Юргорден (мол)Дегерфорс (мол)
21
01
22
Основное время
1,76
3,15
4,64
1,67
6.00
2,07
2,20
5.50
1,59
1,40
6.50
2,72
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