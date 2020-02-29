Избранное
LIVE99
Видео
33
Скоро
Популярное421Российская Премьер-Лига65АПЛ41Бундеслига45Примера42Серия A33Лига 136Лига чемпионов УЕФА. Плей-офф40Лига Европы УЕФА. Плей-офф22Англия. Кубок лиги. Финал. Лондон1КХЛ. Кубок Гагарина26NHL. Регулярный чемпионат39WTA. Доха. Катар2NBA. Регулярный чемпионат21Лига Про. ФНТР. Moscow Open1Лига Про. Москва1TT-Cup6
Моя линия
Острая линия
Футбол13
Хоккей
Теннис
Баскетбол
Настольный теннис
Волейбол
Регби
Спецпредложение
Counter-Strike
Dota-2
League of Legends
StarCraft II
Американский футбол
Бейсбол
Биатлон
Бокс
Гандбол
Дартс
Лыжи
Смешанные единоборства
Снукер
Флорбол
Формула 1
Футзал
Хоккей с мячом
Шахматы
Моя линия

ФУТБОЛ. Швеция. КубокОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:30
5976
29-е февраля
не начался
СириусВестерос
Основное время
1,45
4,50
5,60
2,10
3.00
1,68
1,68
3.50
2,11
2,65
2.50
1,45
14:30
5974
29-е февраля
не начался
Соллентуна ЮнайтедГётеборг
Основное время
17,00
8,80
1,09
1,96
4.00
1,79
1,64
4.50
2,18
2,39
3.50
1,54
16:30
6269
29-е февраля
не начался
ЭскилсминнеХеккен
Основное время
18,00
8,40
1,09
1,75
4.00
2,00
2,14
3.50
1,66
1,51
4.50
2,44
16:30
6265
29-е февраля
не начался
ЭстерсундГАИС
Основное время
1,47
4,40
5,40
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,33
2,38
2.50
1,54
18:30
6333
29-е февраля
не начался
ОскархамнсЭльфсборг
Основное время
17,00
8,60
1,09
1,86
4.00
1,88
2,27
3.50
1,59
1,58
4.50
2,30
18:30
5081
29-е февраля
не начался
ЭребруБраге
Основное время
1,62
4,00
4,40
1,93
3.00
1,82
1,58
3.50
2,28
2,42
2.50
1,52
14:30
5658
1-е марта
не начался
ТваакерсНоррчёпинг
Основное время
19,00
8,20
1,09
1,94
3.50
1,81
1,58
4.00
2,28
2,60
3.00
1,45
14:30
5650
1-е марта
не начался
ФалькенбергХальмстад
Основное время
2,12
3,50
3,00
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
16:30
7548
1-е марта
не начался
КальмарЙончёпингс Сёдра
Основное время
1,68
3,80
4,30
1,99
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
16:30
7523
1-е марта
не начался
КарлскронаМальме ФФ
Основное время
22,00
10,00
1,06
2,04
4.00
1,72
1,68
4.50
2,10
2,48
3.50
1,50
Показать ещё
из 3событий
Служба поддержки
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru
Полезная информация
Платежные системыПравила приема ставок и выплаты выигрышейПартнерская программа
Лауреат национальной премии «Cпорт и Россия» 2016, 2017 и 2018 годаЛауреат «Премии Рунета»
Платежные системы
Интересные события
ФутболХоккейБаскетболТеннис
© 2008—2020 БК «Лига Ставок»
Выберите видеотрансляцию33
Купон
Отслеживание
Одинар
Экспресс
Система

На каждое пари

Пари:0

Общая сумма:0,00

Возм. выигрыш:0,00

Заключая пари, Вы заявляете о своём полном согласии с действующими на данный моментПравилами приёма ставок и выплаты выигрышей

Выберите интересующий исход для добавления в корзину

Проверка пари
Введите 12-ти значное число (без пробелов), расположенное на карточке под штрихкодом
Мобильные приложения
iOSAndroid
Онлайн-поддержка
8 800 555-44-55звонок бесплатный
info@ligastavok.ru