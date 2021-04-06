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ФУТБОЛ. Швеция. До 21 годаОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
444
72 мин., 2-й тайм
Хельсинборг (мол)Вернамо (мол)
10
01
11
Основное время
3,42
1,94
3,42
2,23
2.50
1,58
1,24
3.50
3,67
1,01
4.50
10,93
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