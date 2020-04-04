Моя линия
ФУТБОЛ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е апреля
не начался
Основное время
4,10
3,45
1,80
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,35
4,70
7,40
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,72
3,45
4,60
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,70
3,45
4,70
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,81
3,50
4,00
—
—
—
5-е апреля
Основное время
1,87
3,25
4,00
—
—
—
6-е апреля
не начался
Основное время
2,90
2,95
2,44
—
—
—
6-е апреля
не начался
Основное время
2,50
3,00
2,80
—
—
—