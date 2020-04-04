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ФУТБОЛ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
5211
4-е апреля
не начался
ЭребруЮргорден
Основное время
4,10
3,45
1,80
15:30
2614
5-е апреля
не начался
ХаммарбюКальмар
Основное время
1,35
4,70
7,40
15:30
2577
5-е апреля
не начался
ХельсингборгВарберг
Основное время
1,72
3,45
4,60
15:30
2573
5-е апреля
не начался
ЭстерсундМьельбю
Основное время
1,70
3,45
4,70
18:30
3078
5-е апреля
не начался
ГётеборгЭльфсборг
Основное время
1,81
3,50
4,00
18:30
3040
5-е апреля
СириусФалькенберг
Основное время
1,87
3,25
4,00
20:00
4517
6-е апреля
не начался
НоррчёпингМальме ФФ
Основное время
2,90
2,95
2,44
20:00
4791
6-е апреля
не начался
ХеккенАИК
Основное время
2,50
3,00
2,80
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