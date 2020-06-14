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ФУТБОЛ. Швеция. 2-й дивизионОсновная линия

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15:00
3119
14-е июня
БоденУмео Академи
Основное время
1,18
7,20
9,60
16:00
3407
14-е июня
СкильебоСтоксунд
Основное время
2,16
3,70
2,80
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