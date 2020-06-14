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ФУТБОЛ. Швеция. 1-й дивизионОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14:00
4448
14-е июня
Эребро Сирианска БКТаби
Основное время
2,26
3,80
2,60
1,79
3.50
1,96
2,30
3.00
1,57
1,46
4.00
2,60
15:00
4508
14-е июня
ЛундКвидинг ФИФ
Основное время
1,84
3,80
3,50
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
15:00
4396
14-е июня
Соллентуна ЮнайтедЕфле
Основное время
2,07
3,60
3,05
1,81
3.00
1,94
2,27
2.50
1,59
1,52
3.50
2,43
15:00
4519
14-е июня
Тим ТГ ФФНикёпингс БИС
Основное время
2,16
3,65
2,80
2,06
3.00
1,71
1,66
3.50
2,14
2,55
2.50
1,47
15:00
2717
14-е июня
ФрейБроммапойкарна
Основное время
5,60
4,10
1,50
2,07
3.00
1,70
1,67
3.50
2,12
2,55
2.50
1,47
15:00
4502
14-е июня
ЭскилсминнеЛиндоме
Основное время
2,95
3,50
2,14
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
16:00
4159
14-е июня
Скёвде АИКУтсиктенс
Основное время
3,00
3,30
2,20
1,93
2.50
1,81
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39
16:00
4206
14-е июня
ТваакерсКарлскрона
Основное время
1,62
3,90
4,60
1,72
3.00
2,04
2,17
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
16:00
4347
14-е июня
ТорнсАссириска Турабдин
Основное время
2,45
3,55
2,50
1,78
3.00
1,97
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,47
16:30
4418
14-е июня
ВасалундИФК Берга
Основное время
1,31
5,40
7,00
1,88
3.50
1,86
1,54
4.00
2,38
2,50
3.00
1,49
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