Моя линия
ФУТБОЛ. Швеция. 1-й дивизионОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
14-е июня
Основное время
2,26
3,80
2,60
1,79
3.50
1,96
2,30
3.00
1,57
1,46
4.00
2,60
14-е июня
Основное время
1,84
3,80
3,50
1,89
3.00
1,85
1,57
3.50
2,32
2,37
2.50
1,54
14-е июня
Основное время
2,07
3,60
3,05
1,81
3.00
1,94
2,27
2.50
1,59
1,52
3.50
2,43
14-е июня
Основное время
2,16
3,65
2,80
2,06
3.00
1,71
1,66
3.50
2,14
2,55
2.50
1,47
14-е июня
Основное время
5,60
4,10
1,50
2,07
3.00
1,70
1,67
3.50
2,12
2,55
2.50
1,47
14-е июня
Основное время
2,95
3,50
2,14
2,03
2.50
1,73
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
14-е июня
Основное время
3,00
3,30
2,20
1,93
2.50
1,81
1,54
3.00
2,39
2,85
2.00
1,39
14-е июня
Основное время
1,62
3,90
4,60
1,72
3.00
2,04
2,17
2.50
1,64
1,47
3.50
2,55
14-е июня
Основное время
2,45
3,55
2,50
1,78
3.00
1,97
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,47
14-е июня
Основное время
1,31
5,40
7,00
1,88
3.50
1,86
1,54
4.00
2,38
2,50
3.00
1,49