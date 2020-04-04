Моя линия
ФУТБОЛ. Швеция. АллсвенсканОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
4-е апреля
не начался
Основное время
4,10
3,45
1,80
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,35
4,70
7,40
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,72
3,45
4,60
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,70
3,45
4,70
—
—
—
5-е апреля
не начался
Основное время
1,81
3,50
4,00
—
—
—
5-е апреля
Основное время
1,87
3,25
4,00
—
—
—
6-е апреля
не начался
Основное время
2,90
2,95
2,44
—
—
—
6-е апреля
не начался
Основное время
2,50
3,00
2,80
—
—
—
ФУТБОЛ. Швеция. КубокОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
1,45
4,50
5,60
2,10
3.00
1,68
1,68
3.50
2,11
2,65
2.50
1,45
29-е февраля
не начался
Основное время
17,00
8,80
1,09
1,96
4.00
1,79
1,64
4.50
2,18
2,39
3.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
18,00
8,40
1,09
1,75
4.00
2,00
2,14
3.50
1,66
1,51
4.50
2,44
29-е февраля
не начался
Основное время
1,47
4,40
5,40
1,89
3.00
1,85
1,56
3.50
2,33
2,38
2.50
1,54
29-е февраля
не начался
Основное время
17,00
8,60
1,09
1,86
4.00
1,88
2,27
3.50
1,59
1,58
4.50
2,30
29-е февраля
не начался
Основное время
1,62
4,00
4,40
1,93
3.00
1,82
1,58
3.50
2,28
2,42
2.50
1,52
1-е марта
не начался
Основное время
19,00
8,20
1,09
1,94
3.50
1,81
1,58
4.00
2,28
2,60
3.00
1,45
1-е марта
не начался
Основное время
2,12
3,50
3,00
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,13
1,44
3.50
2,65
1-е марта
не начался
Основное время
1,68
3,80
4,30
1,99
2.50
1,77
1,57
3.00
2,30
1,38
3.50
2,90
1-е марта
не начался
Основное время
22,00
10,00
1,06
2,04
4.00
1,72
1,68
4.50
2,10
2,48
3.50
1,50
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