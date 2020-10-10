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ФУТБОЛ. Швейцария. Национальная лига A. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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19:00
671
3 мин., 1-й тайм
Янг Бойз (ж)Люцерн (ж)
00
00
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