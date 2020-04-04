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ФУТБОЛ. Шотландия. ПремьершипОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
3-е марта
не начался
Основное время
2,16
3,35
3,05
1,88
2.50
1,86
1,50
3.00
2,48
2,75
2.00
1,42
4-е марта
не начался
Основное время
1,08
8,20
24,00
1,76
3.50
2,00
2,26
3.00
1,59
2,80
2.50
1,40
4-е марта
не начался
Основное время
2,75
2,95
2,55
1,95
2.00
1,79
1,53
2.50
2,40
2,60
1.50
1,46
4-е марта
не начался
Основное время
7,80
4,30
1,37
1,93
2.50
1,81
1,53
3.00
2,40
2,85
2.00
1,40
4-е марта
не начался
Основное время
1,69
3,50
4,60
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,75
4-е марта
не начался
Основное время
2,60
2,95
2,70
1,92
2.00
1,82
1,51
2.50
2,44
2,55
1.50
1,47
ФУТБОЛ. Шотландия. ПремьершипИтоги
ПобедаДа
ВыходФинал1/21/4
Выход из группыДаНет
Место в группе1-е2-е3-е4-е
4-е апреля
Все коэффициенты на данное событие (+2)