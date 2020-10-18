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ФУТБОЛ. Шотландия. Премьер-Лига. ЖенщиныОсновная линия

Победитель1X2
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18:10
1233
18-е октября
Глазго Сити (ж)Селтик (ж)
Основное время
1,75
4,30
3,50
1,69
3.50
2,08
2,15
3.00
1,65
2,70
2.50
1,43
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