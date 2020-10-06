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ФУТБОЛ. Шотландия. Кубок лиги. Плей-оффОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
21:45
2583
6-е октября
ДамбартонДанфермлин Атлетик
Основное время
5,20
4,40
1,49
2,02
3.00
1,74
1,63
3.50
2,19
2,55
2.50
1,48
21:45
2636
6-е октября
ДандиФорфар Атлетик
Основное время
1,30
5,20
7,60
1,72
3.50
2,04
2,20
3.00
1,63
2,75
2.50
1,42
21:45
2474
6-е октября
Ист ФайфКауденбит
Основное время
1,55
4,20
4,80
1,69
3.50
2,09
2,12
3.00
1,67
2,65
2.50
1,45
21:45
1191
6-е октября
Стерлинг АльбионАрброт
Основное время
7,60
5,00
1,32
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,23
2,49
2.50
1,50
21:45
3174
6-е октября
ФалкиркКилмарнок
Основное время
1,70
3.50
2,08
2,14
3.00
1,66
2,65
2.50
1,44
21:45
2444
6-е октября
Эдинбург СитиЛивингстон
Основное время
9,80
6,60
1,20
1,75
4.00
2,00
2,14
3.50
1,66
1,51
4.50
2,45
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