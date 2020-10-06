1000
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ФУТБОЛ. Шотландия. Кубок лигиОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
6-е октября
Основное время
7,00
4,80
1,36
1,87
3.00
1,86
2,36
2.50
1,55
1,55
3.50
2,35
6-е октября
Основное время
10,00
6,20
1,20
1,89
3.50
1,85
1,55
4.00
2,36
2,50
3.00
1,49
6-е октября
Основное время
2,24
3,25
2,95
1,89
2.50
1,84
1,51
3.00
2,45
2,80
2.00
1,41
6-е октября
Основное время
5,20
4,40
1,49
2,00
3.00
1,75
1,62
3.50
2,20
2,50
2.50
1,49
6-е октября
Основное время
1,29
5,40
7,80
1,72
3.50
2,04
2,20
3.00
1,63
2,75
2.50
1,42
6-е октября
Основное время
1,54
4,30
4,80
2,05
3.00
1,72
1,65
3.50
2,16
2,55
2.50
1,47
6-е октября
Основное время
7,20
4,90
1,34
1,98
3.00
1,77
1,61
3.50
2,23
2,49
2.50
1,50
6-е октября
Основное время
2,31
3,80
2,55
2,00
3.00
1,75
1,62
3.50
2,21
2,50
2.50
1,49
6-е октября
Основное время
1,57
3,90
5,00
2,01
2.50
1,75
1,59
3.00
2,26
1,39
3.50
2,85
6-е октября
Основное время
10,00
6,20
1,20
1,96
3.50
1,78
1,61
4.00
2,24
1,42
4.50
2,70