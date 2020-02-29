Моя линия
ФУТБОЛ. Шотландия. ЧемпионшипОсновная линия
Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
29-е февраля
не начался
Основное время
3,30
3,30
2,07
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
29-е февраля
не начался
Основное время
1,77
3,40
4,30
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
29-е февраля
не начался
Основное время
3,50
3,30
2,00
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,70
29-е февраля
не начался
Основное время
2,08
3,35
3,20
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44