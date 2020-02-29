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ФУТБОЛ. Шотландия. ЧемпионшипОсновная линия

Победитель1X2
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18:00
1149
29-е февраля
не начался
Аллоа АтлетикЭйр Юнайтед
Основное время
3,30
3,30
2,07
1,89
2.50
1,85
1,51
3.00
2,46
2,75
2.00
1,41
18:00
6368
29-е февраля
не начался
ДандиАрброт
Основное время
1,77
3,40
4,30
1,71
2.50
2,06
2,35
2.00
1,55
3,10
1.50
1,34
18:00
4234
29-е февраля
не начался
Данфермлин АтлетикДанди Юнайтед
Основное время
3,50
3,30
2,00
1,78
2.50
1,97
2,50
2.00
1,49
1,42
3.00
2,70
18:00
2504
29-е февраля
не начался
Куин оф зе СаутГринок Мортон
Основное время
2,08
3,35
3,20
1,84
2.50
1,90
1,47
3.00
2,55
2,65
2.00
1,44
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