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ФУТБОЛ. Шотландия. 2-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
6614
29-е февраля
не начался
Альбион РоверсЭлгин Сити
Основное время
3,20
3,65
1,98
1,78
3.00
1,96
2,24
2.50
1,60
1,50
3.50
2,47
18:00
4464
29-е февраля
не начался
Брихин СитиСтерлинг Альбион
Основное время
3,90
3,70
1,77
2,09
2.50
1,69
1,66
3.00
2,14
1,43
3.50
2,70
18:00
6377
29-е февраля
не начался
КауденбитЭдинбург Сити
Основное время
3,30
3,40
2,03
1,87
2.50
1,87
1,49
3.00
2,50
2,70
2.00
1,43
18:00
6769
29-е февраля
не начался
Квинс ПаркАннан Атлетик
Основное время
1,74
3,85
3,90
1,77
3.00
1,98
2,23
2.50
1,61
1,50
3.50
2,49
18:00
6411
29-е февраля
не начался
СтенхаусмюирКоув Рэнджерс
Основное время
6,00
4,70
1,41
2,10
3.00
1,68
1,67
3.50
2,12
2,65
2.50
1,45
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