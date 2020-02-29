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ФУТБОЛ. Шотландия. 1-я лигаОсновная линия

Победитель1X2
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
ТоталМеньшеТоталБольше
18:00
6381
29-е февраля
не начался
ДамбартонРейт Роверс
Основное время
3,85
3,60
1,80
1,94
2.50
1,80
1,54
3.00
2,38
2,85
2.00
1,39
18:00
6434
29-е февраля
не начался
КлайдФалкирк
Основное время
4,20
3,75
1,72
2,05
2.50
1,72
1,62
3.00
2,20
1,41
3.50
2,75
18:00
6497
29-е февраля
не начался
МонтрозЭйрдрионианс
Основное время
2,24
3,45
2,85
2,05
2.50
1,72
1,63
3.00
2,19
1,42
3.50
2,75
18:00
4683
29-е февраля
не начался
СтранраерПитерхед
Основное время
2,80
3,40
2,28
2,03
2.50
1,74
1,61
3.00
2,23
1,41
3.50
2,80
18:00
4745
29-е февраля
не начался
Форфар АтлетикИст Файф
Основное время
3,05
3,45
2,12
2,00
2.50
1,76
1,59
3.00
2,27
1,39
3.50
2,85
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